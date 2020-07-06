BAE'den Brezilya'ya 12 tonluk tıbbi yardım - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Brezilya'ya 12 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.



Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüs ile mücadele kapsamında Brezilya'ya 12 ton tıbbi yardım gönderdi. Korona virüs salgının yayılmasını engelleme çabalarını desteklemek amacıyla test kitleri dahil olmak üzere tıbbi malzemeleri taşıyan uçak bugün ülkeye ulaştı.



BAE'nin Brezilya'daki Büyükelçisi Saeed Abdullah Mohammed Al Shehhi yaptığı açıklamada, "Brezilya özellikle farklı sektörlerde olan işbirliği yoluyla BAE'nin Güney Amerika ülkeleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek için önemli bir rol oynuyor" dedi. Al Shehhi, yardımların ülkenin sağlık kapasitesini güçlendirmesini ve korona virüs ile mücadele çabalarına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.



Son verilere göre bir milyon 604 bin 585 vakanın kayıtlara geçtiği Brezilya'da korona virüs nedeniyle 64 bin 900 kişi öldü. - DUBAİ