BAE'DEN GELEN UÇAKTA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARI, KARANTİNA İÇİN SİNOP'A GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin