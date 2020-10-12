BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı - Son Dakika

BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
12.10.2020 11:49
İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa limanına geldi.
İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa limanına geldi.
Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle BAE'den yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor.
Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.
İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalamıştı.
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