BAE'den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAE'den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye - Son Dakika

BAE'den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek amacıyla 12 Ocak'tan itibaren 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 ayrı kargo uçuşu düzenledi.

BAE'den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek amacıyla 12 Ocak'tan itibaren 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 ayrı kargo uçuşu düzenledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'nin Hafter milislerine 43 gün içinde 100 uçaklık mühimmat taşıdığını duyurdu.

Açıklamaya göre, BAE'nin Abu Dabi Emirliğindeki askeri üslerden havalanan kargo uçaklarının, Libya'nın doğusuna gittiği tespit edildi.

BAE'ye ait iki askeri havalimanından 12 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında Libya'nın doğusuna doğru havalanan 100 kadar uçuşun, numaraları, tarihleri, uçak tipleri ve indikleri olası hava üslerini detaylandıran dökümün yer aldığı açıklamaya göre, uçak tiplerinin toplamı 6 bin 190 tonun üzerinde kargo taşıdı.

Açıklamada, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığı, bazılarının ise Libya'nın doğusu ve Mısır'ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiği aktarıldı.

"Uçaklarda paralı savaşçılar da olabilir"

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan takviyenin büyüklüğüne işaret ediyor.

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak'taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan İstanbul'a inen son uçakla beraber Türkiye'ye yapılan uçak seferleri durduruldu
Türkiye, turizmde 2020'ye rekorla başladı Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:35:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAE'den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]