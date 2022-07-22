BAE'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama - Son Dakika
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BAE'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama

22.07.2022 23:12
BAE'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Duhok vilayetini hedef alan saldırının şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, Irak hükümeti, halkı ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunuldu.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Türkiye saldırıyı kınadı

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık.

Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Duhok, Zaho, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama - Son Dakika

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