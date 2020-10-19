- BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi - Son Dakika

- BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

TEL AVİV - Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğu ile imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki uçuşlar başladı. Bu sabah BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. BAE'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı. BAE'den İsrail'e yapılan ilk uçuşun BAE'ye ait olan Etihad Havayolları ile yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.