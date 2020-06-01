BAE'den İsrail'e

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak girişimlerini durdurması gerektiğini belirterek, tek taraflı bir adımın barış sürecine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek için sürdürdüğü görüşmeler durmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tek taraflı hareket etmesinin barış sürecine ciddi zarar vereceğine dikkati çeken Gargaş, "(Bu girişim) Filistin'in kendi tayin hakkıyla, istikrar ve barışa yönelik Arap ve uluslararası uzlaşmasını baltalayacaktır." açıklamasında bulundu.

BAE, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhakına karşı geldiğini göstermeye çalışsa da iki ülke arasında başta ekonomi ve istihbarat paylaşımı olmak üzere birçok alanda yakınlaşma var.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. Turnuvayı izlemek için İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de milli takımla Abu Dabi'ye gitmişti.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

Haaretz gazetesi, 20 Ağustos 2019'daki bir haberinde, İsrail ile Abu Dabi yönetiminin, aralarında casus uçakların da bulunduğu modern istihbarat araçlarıyla donatımı konusunda 3 milyar dolarlık büyük bir iş birliği yaptığını öne sürmüştü.

İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.



Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.