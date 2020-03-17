BAE'den İtalya'ya dayanışma - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.



İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 160'a yükselirken, 28 binden fazla vaka tescil edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.



İtalya'ya "Biz Seninleyiz" tarzında ifadeler de yayınlandı. - DUBAİ