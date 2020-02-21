BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi - Son Dakika

Bunlardan birinin Rus yapımı "Ilyushin" tipi kargo uçağı olduğu kaydedilen UMH açıklamasında, diğer uçağın tipi hakkında ise bilgi verilmedi.

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