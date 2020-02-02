BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği - Son Dakika Ekonomi

BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği

27 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Moritanya'da yatırım ve kalkınma projeleri geliştirmek ve kredi sağlamak için bu ülkeye 2 milyar dolar tahsis etti.

BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Moritanya'da yatırım ve kalkınma projeleri geliştirmek ve kredi sağlamak için bu ülkeye 2 milyar dolar tahsis etti.

BAE haber ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in talimatı doğrultusunda Moritanya için 2 milyar dolar tahsis edildiği ifade edildi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitmişti.

İki ülke yetkilileri bugün karşılıklı vize muafiyeti, askeri ve teknik iş birliği alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Moritanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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