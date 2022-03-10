BAE'den "OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması - Son Dakika

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, OPEC + anlaşmasına ve aylık üretimi düzenleyen mekanizmaya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Mezrui açıklamasında, ülkesinin OPEC + grubunun petrol piyasasına sunduğu değere inandığını belirtti.

BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin "yüksek üretimi teşvik" açıklaması

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, dün Financial Times'a yaptığı açıklamada, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

BAE'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle dün petrol fiyatlarında düşüş görülmüş, brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara gerilemişti.