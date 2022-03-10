BAE'den "OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BAE'den "OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması

10.03.2022 13:23
BAE'den "OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, OPEC + anlaşmasına ve aylık üretimi düzenleyen mekanizmaya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Mezrui açıklamasında, ülkesinin OPEC + grubunun petrol piyasasına sunduğu değere inandığını belirtti.

BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin "yüksek üretimi teşvik" açıklaması

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, dün Financial Times'a yaptığı açıklamada, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

BAE'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle dün petrol fiyatlarında düşüş görülmüş, brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara gerilemişti.

YORUMLAR
500
Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek

Birleşik Arap Emirlikleri, Washington Büyükelçisi, Petrol, Opec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'den 'OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
11:11 Eski erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde atmıştı! Serbest kalınca çileden çıktı: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: BAE'den "OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement