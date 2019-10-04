BAE'den Pakistan'a 5 milyar dolarlık rafineri yatırımı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslamabad Büyükelçisi Hamad Ubeyd İbrahim Salim ez-Zaabi, ülkesinin Pakistan'da 5 milyar dolarlık petrol rafinerisi kuracağını açıkladı.

Arab News'e konuşan ez-Zaabi, ülkesinin en büyük petrol yatırımlarından biri olacak projenin Pakistan'ın güney eyaleti Belucistan'ın Hub kentinde hayata geçirileceğini söyledi.

BAE'nin Mubadala Petroleum şirketi tarafından yapılacak rafineri projesinin iki ortağı bulunacağını ifade eden ez-Zaabi, bu ortakların Pakistan-Arab Rafineri (PARCO) ile Avusturyalı petrol şirketi OMV olduğunu da açıkladı.

Kurulacak rafineride günde 250 bin ila 300 bin varil arası petrol işleneceğini kaydeden ez-Zaabi, bu yatırımın maliyetinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Son bir yılda Pakistan'a yatırımlarını artıran BAE'nin yanında Suudi Arabistan da ülkeye rafineri kurma kararı almıştı.

10 milyar dolarlık yatırımla Pakistan'ın Gvadar kentine kurulması planlanan rafinerinin, Suudi Arabistan'a ait en büyük rafineri olacağı açıklanmıştı.