Bae'den Pakistan'a Maddi Destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik sıkıntılarla boğuşan Pakistan'a 3 milyar dolar yardımda bulunacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik sıkıntılarla boğuşan Pakistan'a 3 milyar dolar yardımda bulunacak.





The Times of India'nın haberine göre, BAE yönetimi, ekonomik yönden zor günler geçiren Pakistan'a yardım yapacaklarını duyurdu.



Devlete ait Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun 3 milyar dolarlık yardımı kısa sürede Pakistan Devlet Bankası'na transfer edeceği belirtildi.



Yardım kararının ardından Twitter üzerinden BAE yönetimine teşekkürlerini ileten Pakistan Başbakanı İmran Han, "Bu karar, bizim yıllar boyunca sarsılmayan dostluğumuzu ve bağlılığımızı yansıtıyor." ifadesini kullandı.



Göreve geldikten sonra 2 defa BAE'yi ziyaret eden Han, ülkesinin içinde bulunduğu kriz döneminde Körfez ülkelerinden gelecek yardımın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.



Arabistan da Pakistan'a destek kararı vermişti



Ekimde Suudi Arabistan, Pakistan'ın ödemeler dengesine destek vermek için bir yıl süreyle 3 milyar dolar vereceğini duyurmuştu. Buna ek olarak Arabistan yönetimi, Pakistan'a ödemesi bir yıl ertelemeli 3 milyar dolarlık petrol satışı yapacağını bildirmişti.



Bugüne kadar 2 milyar dolarlık yardımı tamamlayan Suudi Arabistan'ın kalan 1 milyar doları gelecek ay Pakistan Merkez Bankasına transfer etmesi planlanıyor.





Ağustosta göreve gelen Başbakan Han, ülkenin yaklaşan ödemeleri için borç almak zorunda olduklarını, IMF dahil tüm dost ülkelerle görüşeceğini açıklamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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