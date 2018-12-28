Son Dakika Haberleri: Bae'den Sonra Bahreyn'in de Şam'daki Büyükelçiliği Açıldı

Bae'den Sonra Bahreyn'in de Şam'daki Büyükelçiliği Açıldı

47 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin başladığını bildirildi.

Bae'den Sonra Bahreyn'in de Şam'daki Büyükelçiliği Açıldı, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin başladığını bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden faaliyete başlayacağı belirtildi. Bahreyn'in Suriye ile ilişkilerini sürdürmek istediği belirtilen açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'daki Suriye Büyükelçiliğinin de çalışmalarını sürdürdüğü ve iki ülke arasındaki uçuş seferlerin devam ettiği kaydedildi.

Bahreyn, Suriye'de 2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle büyükelçiliğini kapatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dün Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden açıldığı ve göreve başladığı duyulmuştu. - MANAMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Şam, Bahreyn, Politika
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