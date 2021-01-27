BAE'den Suriye'ye kaçırılan Filipinli kadın işçilerin, şiddet ve istismara uğradığı iddia edildi - Son Dakika

BAE'den Suriye'ye kaçırılan Filipinli kadın işçilerin, şiddet ve istismara uğradığı iddia edildi

27.01.2021 14:13
BAE'den Suriye'ye kaçırılan Filipinli kadın işçilerin, şiddet ve istismara uğradığı iddia edildi, System.String[]

Çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Filipinli kadın işçilerin, buradan zorla götürüldükleri Suriye'de şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi.

Çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Filipinli kadın işçilerin, buradan zorla götürüldükleri Suriye'de şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberinde, Filipinler'den çalışmak için Dubai'ye giden, ardından kaçırıldıkları Suriye'de şiddet ve istismara uğrayan kadın işçilerden 17'sine ulaşıldığı ileri sürüldü.

BAE'ye 30 günlük turist vizesiyle giren işçilerin, işçi alma ajanslarınca vize süreleri bitene kadar alıkonulduğu savunulan haberde, bu süreçte söz konusu ajansların, Filipinli kadınları Suriye'de çalışmaları için ikna etmek istediği iddia edildi.

Haberde, Suriye'nin güvenli bir yer olduğunu ve ülkede iç savaşın sona erdiğini savunan ajans çalışanlarının, Filipinli işçilere "Suriye'de aylık 500 dolar gibi yüksek bir maaş alacakları, haftanın bir günü de tatil yapacakları." vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

İşçilerden Suriye'ye gitmek istemeyenlerin şiddete maruz kaldığı ve zorla bu ülkeye götürüldüğü iddia edilen haberde, Suriye'de hizmetçi olarak çalışan işçilere aileleriyle görüşmeleri için izin verilmediği ve ücretlerinin de ödenmediği savunuldu.

Haberde, günde 18 saate kadar çalışmaya zorlanan işçilerin "rutin şekilde" istismara maruz kaldığı ileri sürüldü.

Suriye'ye gitmek istemeyenlere "ölüm" tehdidi

İşçilerden 33 yaşındaki Josephine Tawaging, Dubai Havalimanına 2019'da gittiğini ve Şam'a gönderilmemek için yalvardığını anlattı.

Bir başka işçi de şirket çalışanlarınca "Eğer gitmezsen seni öldürürüz." şeklinde tehdit edildiğini aktararak halen Suriye'den ayrılamadığını söyledi.

Gazeteye konuşan bir başka Filipinli de işçilerin toplu halde kaldığını, 8-10 bin dolar ödeme yapan müşterilere, sergilendiklerini savunarak, "Bir kadın olarak kendimi çok kötü hissediyordum çünkü tek sıra halinde ayakta duruyorduk ve işverenler de istediklerini seçiyordu." ifadesini kullandı.

Filipinlerin Şam Büyükelçiliğine bugüne kadar 35 kadın sığındı

İşçilerden bazıları, Suriye'de zorla çalıştırıldıkları yerden kaçarak, Filipinlerin Şam Büyükelçiliğine sığındı.

Elçiliğe bugüne kadar sığınan kadınların sayısı da 35'e ulaştı. Bu kadınlardan 32 yaşındaki Flordeliza Arejola, "İşverenim beni tokatladı ve kafamı duvara vurdu. Kaçtım çünkü 9 aydır ücretimi vermedi." dedi.

Şam'da işçilerin "alıkonulması ve satılmasında" sorumluluğu bulunduğu iddia edilen Nobalaa Alsham şirketinin avukatı Ramdan Mohammed, "işçilerin kaçırıldığı ve şiddet gördükleri" haberlerini yalanlayarak, işçilere işverenlerince iyi davranıldığını, ücretlerinin düzenli şekilde ödendiğini, aileleriyle de görüşme izni verildiğini savundu.

Filipinler, işçiler için Suriye hükümetiyle müzakereler yürütüyor

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "iddiaların ciddiye alındığını, olayı soruşturmak için bir insan hakları avukatının görevlendirildiğini" bildirdi.

Suriye'ye kaçırılan ve yasa dışı şekilde cezalandırılan Filipinli işçilere yasal desteğin verildiği vurgulanan açıklamada, Suriye hükümetiyle vize ücretleri, oturum vizesi cezaları, sosyal güvenlik ve mahkeme ücretlerinin ödenmesi noktasında müzakerelerin yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, işçilerden 3'ünün Aralık 2020'de Filipinler'e gönderildiği, 12'sinin de bu ay gönderileceği bilgisi paylaşılarak, işçilerin aileleriyle iletişim kurabildiği kaydedildi.

Filipinler, Suriye, Dubai, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'den Suriye'ye kaçırılan Filipinli kadın işçilerin, şiddet ve istismara uğradığı iddia edildi - Son Dakika


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