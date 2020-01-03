BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Son Dakika Dünya

BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

6 saat önce

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir," ifadeleri kullanıldı

BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.


Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

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Akdeniz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:25 
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