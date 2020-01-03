Son Dakika › Dünya › BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Son Dakika Dünya
BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz
6 saat önce
BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir," ifadeleri kullanıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.
Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:25
Son Dakika AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü