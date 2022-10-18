Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmelerin yanı sıra diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltma konuları ele alınmıştı.

BAE'nin savaşın neden olduğu krizden etkilenen Ukraynalı sivillere "daha önceki aylarda da yardımda bulunduğu" hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika

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