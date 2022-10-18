BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika
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BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

18.10.2022 21:56
BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'yla savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'yla savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım gönderileceğini açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın "Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanmasını emrettiği" belirtildi.

BAE'nin savaşın neden olduğu krizden etkilenen Ukraynalı sivillere "daha önceki aylarda da yardımda bulunduğu" hatırlatıldı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmelerin yanı sıra diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltma konuları ele alınmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika
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