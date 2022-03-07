BAE'den Ukrayna'ya 30 ton tıbbi ve insani yardım - Son Dakika

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'da yerlerinden edilen siviller için 30 ton insani ve tıbbi yardımda bulunduğunu bildirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetimi Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun yaptığı Ukrayna'ya acil insani yardım çağrısına destek verdi.

Ukrayna ve komşu ülkelerde bulunan sivillere ulaştırılması için Abu Dabi'den 30 ton tıbbi ve insani yardım taşıyan bir uçağın Polonya'nın Lublin kentine indiği ve yardım malzemelerinin Polonya'daki Ukraynalı yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

BAE geçen hafta da Ukrayna'daki insani yardım çalışmaları için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu duyurmuştu.