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BAE'den uluslararası topluma "Yemen'deki Husilere karşı acil tavır alma" çağrısı - Son Dakika

BAE'den uluslararası topluma "Yemen'deki Husilere karşı acil tavır alma" çağrısı

06.12.2021 11:48
BAE'den uluslararası topluma "Yemen'deki Husilere karşı acil tavır alma" çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına karşı uluslararası toplumu "acil ve kararlı bir tutum sergilemeye" çağırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına karşı uluslararası toplumu "acil ve kararlı bir tutum sergilemeye" çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyinde sivil yerleşim alanlarına yönelik "silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile düzenlenen sistematik saldırılar" şiddetle kınandı.

"Husilerin sürdürdüğü terör saldırıları, uluslararası topluma ve uluslararası hukuk ile teamüllere karşı meydan okumanın yansımasıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğini hedef alan Husilerin saldırılarına karşı uluslararası topluma "acil ve kararlı bir tutum sergileme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Husilerin söz konusu saldırılarıyla bölgenin güvenlik ve istikrarını baltalamaya çalıştığı aktarılarak, BAE'nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı ifade edildi.

Arap koalisyonu, son 24 saatte İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik 7 SİHA saldırısını önlediğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'den uluslararası topluma 'Yemen'deki Husilere karşı acil tavır alma' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'den uluslararası topluma "Yemen'deki Husilere karşı acil tavır alma" çağrısı - Son Dakika
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