BAE destekli GGK da Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı - Son Dakika

BAE destekli GGK da Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı

31.12.2020 00:13
BAE destekli GGK da Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) de Uluslararası Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) de Uluslararası Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı.

GGK'nın sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, "Terörün, aşırılığın ve kaosun; inşa, barış ve istikrar fırsatlarını öldürme ve yok etme konusundaki rolünü yerine getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Husi milisler, Riyad Anlaşması'ndan zarar görenler ve başarısız olması için uğraşanların saldırıdan sorumlu olduğu" kaydedildi.

Yemen İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının Husi milisler tarafından düzenlendiğini ifade ederken Husiler, ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanlamıştı..

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

-ABD, BAE ve İİT saldırıyı kınadı

ABD, Yemen'de sivillerin öldürülmesine ve yaralanmasına, hükümet yetkililerinin hayatının tehlikeye girmesinde neden olan saldırıyı kınadı.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin barış arayışında Yemen halkının yanında olduğunu belirtti.

Hanzel, ABD'nin, tüm Yemenlilerin daha iyi bir geleceğe kavuşması için çalışan Yemen hükümetini desteklediğini yineledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Yemen'de istikrar ve barış umutlarını temsil eden Riyad Anlaşması'nı hedef aldığını aktardı.

Gargaş, "Kışkırtma, sabotaj, şiddet, terörizm, Suudi Arabistan'ın Yemen ve bölgenin iyiliği için yürüttüğü barış projesi karşısında başarısız olacaktır." ifadelerine yer verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Twitter hesabından Aden Havalimanı'ndaki düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Saldırının arkasında Husilerin olduğunu ifade eden Useymin, terör eyleminin faillerinin ve para ile silah sağlayanların yargılanması çağrısında bulundu.

Aden Havalimanı'ndaki patlamalar

Yemen'deki yeni hükümetin kabine üyelerinin bugün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde patlamalar meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Yemen İçişleri Bakanlığı havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi Başkanlık üyesi Salim el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın füze ile hedef alındığını savundu.

GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulan yeni hükümette güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'i GGK'ye verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE destekli GGK da Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili Husileri suçladı - Son Dakika


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