- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
1 saat önce
- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiADEN - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
ADEN - Yemen
'de Birleşik Arap Emirlikleri
destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirildi.
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri 4 gün süren çatışmalar sonucunda Aden kentindeki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi. Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında geçtiğimiz çarşamba günü çatışmalar başlamıştı. Çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 25 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı.
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