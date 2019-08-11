Son Dakika Haberleri: - BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

1 saat önce

- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiADEN - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirildi.

- BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
ADEN - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirildi.
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri 4 gün süren çatışmalar sonucunda Aden kentindeki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi. Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında geçtiğimiz çarşamba günü çatışmalar başlamıştı. Çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 25 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını!
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:33:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]