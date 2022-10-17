BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile ikili iş birliğini görüştü

17.10.2022 23:58
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile ikili iş birliğini görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerini ele aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmeleri, diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltmak için çalışmanın önemini ele aldı.

Haberde sözlerine yer verilen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "ülkesinin, krizin kötüleşmesini önlemek, tüm tarafların yararına sükuneti sağlamak ve müzakere ortamının oluşturulmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını" kaydetti.

Al Nahyan, Ukrayna krizinin ciddi yansımalarının sadece Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmayarak dünyanın her yerine yayıldığını, küresel ekonomiyi ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Al Nahyan ve Zelenskiy ayrıca Ukrayna ve BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Volodimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika

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