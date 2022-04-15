BAE Devlet Başkanı Danışmanı, Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduklarını söyledi - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Danışmanı, Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduklarını söyledi

15.04.2022 18:19
BAE Devlet Başkanı Danışmanı, Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduklarını söyledi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölge ülkeleri arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkesinin Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu belirtti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölge ülkeleri arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkesinin Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı'nın Danışmanı Gargaş, başkent Abu Dabi'de "BAE Perspektifinden Değişen Dünyamızda Güvenlik ve İstikrar" temalı konferansta konuşma yaptı.

Ülkesinin, Türkiye, İran ve Arap ülkeleri ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu söyleyen Gargaş, komşusu İran'ı işaret ederek, "BAE, komşu bir ülkeye zarar veren bir üs olmayacak." dedi.

Gargaş, "BAE, her zaman İran ile olan farklılıklarını siyaset ve diplomasi yoluyla çözmeye ve bu farklılıkların boyutunu azaltmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

İstikrar ve refah gündemi inşa etmenin tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu dile getiren Gargaş, "Türkiye ve İran dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasında iş birliği ve diyalog için bölgesel platformlara duyulan ihtiyaca" vurgu yaptı.

Gargaş ayrıca, BAE'nin, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan sonra Orta Doğu'nun üçüncü büyük ekonomisi ve 10 milyonluk nüfusu, 430 milyar dolarlık GSYİH'si ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu ifade etti.

BAE-Türkiye ilişkileri

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Kasım 2021'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme kaydedilmişti.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, 13 Ocak'ta, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyaret düzenlemişti.

Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE, Türkiye'deki doğrudan yatırımlar açısından da Körfez bölgesinde ikinci sırada yer alıyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Halife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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