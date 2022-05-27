BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye ile BAE arasında önümüzdeki yıllarda karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde iş birliği yapmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin bölgesel konumunu güçlendirebilecek ilişkilere doğru hareket etmekteyiz." dedi.

Al Nahyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Al Nahyan, İstanbul'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek misafirperverliğinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmaya çok önem verdiklerini ifade eden Al Nahyan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek ve pekiştirecek şekilde ilerlemesini önümüzdeki yıllarda bekliyoruz. Devlet Başkanımız Muhammed Bin Zayed ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilişkilerin ilerlemesi yönünde direktifleri var. Aynı zamanda halklarımızın da ileriye yönelik teveccühleri söz konusu. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel konumunu güçlendirebilecek ilişkilere doğru hareket etmekteyiz." diye konuştu.

Al Nahyan, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye ile BAE arasındaki ticari anlaşmaları gündeme getirdiklerini, birlikte çalışarak anlaşmaları imzalamaları için iki ülkenin ekiplerine destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gerektiğinin altını çizen Al Nahyan, "Aramızdaki iş birliğini global anlamda yapabiliriz. Buna gücümüz de var. Aynı zamanda kalkınma ve ticari anlamda da ekonomilerimizi daha ileriye taşımak için mutlaka gayret göstermemiz gerekiyor. İkili iş birliği çerçevesinde Türk ve BEA firmalarının önünü açmak da çok önemli." dedi.

Yenilenebilir enerji ve karbon azalımı konusunda da iş birliği yapmalıyız"

Türkiye ile iş birliği noktasında en fazla odaklandıkları alanlardan birinin de yenilenebilir enerji olduğunu, Çavuşoğlu ile bu konuda da görüşmeler yaptıklarını aktaran Al Nahyan, "Yenilenebilir enerji ile ilgili alan da bizim için çok önemli. Sadece ticari alanda başarılı ilişkiler ve iş birlikleri değil aynı zamanda ülkelerimizin ileriye yönelik karbon azalımı ve enerji konusunda da iş birliği yapmalı ve bu hedeflere ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile BAE arasında ticaret hacminin son iki yılda yüzde 82'lik artış gösterdiğini kaydeden Al Nahyan, "Ticaret hacmimizdeki bu artış teşvik edici bir konu. Ama aynı zamanda ortaya koyduğumuz bir iradenin de göstergesi. İki ülkenin bu iş birliğini artırma noktasındaki iradesi de son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan, 2020'de Dubai'de düzenlenen Expo fuarında Türkiye'nin çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek teşekkür etti.

Uluslararası ilişkilerin bazı sınamalardan geçtiğini ifade eden Al Nahyan, Bakan Çavuşoğlu ile gıda güvenliği sorununa değindiklerini ve bu konuda ne gibi iş birlikleri yapabileceklerini konuştuklarını anlattı.

BAE şirketleri Türkiye'de enerji konusunda yatırım yapma eğiliminde

BAE'li firmaların Türkiye'ye yatırımlarına ilişkin soruya yanıt veren Al Nahyan, bugünkü görüşmelerde bu konunun da ele alındığını, BAE şirketlerinde Türkiye'de enerji konusunda yatırım yapma eğilimi olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi ve elektrik enerjisi sektörlerinin konuşulduğunu ifade eden Al Nahyan, BAE'nin Masdar şirketinin Türkiye'deki bu alanda yatırım fırsatlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Kamu kurumları ya da özel sektörle enerji alanında yatırımların yapılabileceğine işaret eden Al Nahyan, "Bu da enerjiyi daha ucuza mal etmek için önemli. Bu firmamızın (Masdar) özellikle global anlamda güneş enerjisinden maksimum istifade edebileceğimiz çalışmaları söz konusu." diye konuştu.

Al Nahyan, BAE'li firmaların Türkiye'de enerjinin yanı sıra çeşitli mallar, demir yolu ve turizm fırsatlarıyla da ilgilendiğini belirterek, "Türkiye büyük bir ülke gerçekten ve çok fazla potansiyeli olan bir ülke. Turizm konusu da çok aktif bir sektör. Eğer bunu değerlendirecek olursak ileriki zamanlarda aramızdaki ilişkilerin bu yönünün pekişmesi için fırsatlar arayacağız." dedi.

Sağlık turizmi ve ilaç üretimi alanlarında iş birliğinin Kovid-19'la birlikte gündeme geldiğine de vurgu yapan Al Nahyan, "Sadece Türkiye'de değil Türkiye'yle birlikte başka ülkelerde iş birliği yapma konusu da çok önemli bizim için. Bu Afrika da olabilir Orta Asya da ya da Güneydoğu Asya da olabilir. Zira bu bölgeler Türkiye'ye ve BAE'ye de büyük saygı gösterilen yerler. Bunun için ilişkilerimizi o bölgelere gitmek için iyi şekilde pekiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'na Filistin-İsrail ziyareti tebriği

Al Nahyan, Çavuşoğlu'nun Filistin-İsrail ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Ziyaretinizi tebrik etmek istiyorum. Aslında bu, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine tekrar girilmesi için motive edici bir ziyaretti." dedi.

Bölge halklarının daha iyiyi hak ettiğini dile getiren Al Nahyan, "İdeolojik fikirler ortaya çıktığı ve yükseldiği zaman iki taraf arasındaki iş birliği azalır ve birlikte çalışmak zorlaşır. Onun için Türkiye'nin diplomasisine ve saygıdeğer Bakan Beye teşekkür ediyorum, Çok önemli ve çok büyük emekler sarf ediyorsunuz, çabalar harcıyorsunuz. Rusya'yla Ukrayna arasında da aynı şeyi yapıyorsunuz, İsrail'le Filistin arasında da aynı şeyi yapıyorsunuz. İleriki zamanlarda ortaya koyduğunuz rol takdirle ve hayırla telakki edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.