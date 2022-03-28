BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Lapid'le Ukrayna'daki savaşı görüştü - Son Dakika
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BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Lapid'le Ukrayna'daki savaşı görüştü

28.03.2022 06:01
BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Lapid'le Ukrayna'daki savaşı görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Ukrayna'da devam eden savaşı görüştü.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Ukrayna'da devam eden savaşı görüştü.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, İsrail'e ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Bin Zayid, Lapid ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında yapılan İbrahim Anlaşması çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının da aralarında bulunduğu bölgesel ve uluslararası bir dizi konu ele alındı.

Bin Zayid, sıcak karşılamadan dolayı Lapid'e teşekkür ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğine tanık olduğunu vurguladı.

Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, Bakan'ın önce Negev Zirvesi için ülkeye gelen Arap dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Tarihi Toplantı" olarak nitelenen zirvenin ülkenin güneyindeki Negev Çölü'nde iki gün süreceği kaydedildi.

Öte yandan, Bahreyn haber ajansının verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani ile Lapid'in bir araya geldiği görüşmede, Orta Doğu'da siyasi ve güvenlik durumları, gelişmelerin bölge güvenliğine yansımaları ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından da yapılan benzeri bir açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Lapid'in daveti üzerine Arap dışişleri bakanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi. Şukri'nin ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı'yla ikili bir görüşme yaptığı kaydedildi.

İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Negev Zirvesi'ne katılacak.

Mısır, BAE, Bahreyn, Fas ve İsrail dışişleri bakanları ülkenin güneyindeki Negev Çölü'nde pazar günü başlanan görüşmelerini bugün de sürdürecek.

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Kaynak: AA

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