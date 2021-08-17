BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan: "Afganistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekiyor" - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan yaptığı açıklamada, " Afganistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekiyor" dedi.

Taliban güçlerinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından farklı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan, Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Afganistan'da istikrar ve güvenliğin acilen sağlanması gerekiyor" dedi.

El Nahyan tüm tarafların, Afgan halkının umut ve isteklerini yerine getirmek, güvenliği ve istikrarı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermeleri konusunda ümitli olduğunun da altını çizdi.

-İHA-