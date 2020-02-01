BAE Dışişleri Bakanı'ndan sözde barış anlaşmasını destekleyici paylaşım - Son Dakika
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BAE Dışişleri Bakanı'ndan sözde barış anlaşmasını destekleyici paylaşım

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistinlileri ABD'nin sözde barış anlaşmasına karşı çıkmamaya davet eden bir makale paylaştı.

BAE Dışişleri Bakanı'ndan sözde barış anlaşmasını destekleyici paylaşım, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistinlileri ABD'nin sözde barış anlaşmasına karşı çıkmamaya davet eden bir makale paylaştı.

Zayid resmi twitter hesabında New York Times'ta Bret Stephens'in kaleme aldığı "Filistinliler her hayır dediklerinde kaybediyorlar" başlıklı bir makaleyi paylaştı.

Makalede, Yasir Arafat'ın, İsrail'in, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması teklifini reddettiği hatırlatılarak, bugün de sözde barış planının reddedilmesinden en az Filistinlilerin çıkarı olacağı öne sürüldü.

Sözde barış planının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunulmuş bir hediye olduğu belirtilen makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımla Ramallah'taki Filistinlilerin gönlünü kazanmak yerine Florida'daki Yahudi seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir girişimde bulunduğu vurgusu yapıldı.

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye de katılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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