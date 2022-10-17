BAE, Doğu Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'ne destek için DSÖ ile anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi'ne maddi destek sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, DSÖ ve Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü ile imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde Doğu Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'ne 25 milyon dolar destek sağlanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sultan Muhammed eş-Şamisi, söz konusu anlaşmanın başta sağlık sektörü olmak üzere Filistin halkının insani alanlardaki gereksinimlerinin desteklenmesi kapsamında imzalandığını ifade etti.

Şamisi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Doğu Kudüs'teki sağlık sektörünün desteklenmesi yönünde verdiği talimatın ardından yapılan anlaşmayla Makasıd Hastanesi'ne 25 milyon dolar destek verileceğini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Kovid-19 salgınının dünyaya sağlığın temel bir hak olduğunu gösterdiğini belirterek, BAE'ye Filistin halkına yönelik tıbbi hizmetlerin güçlendirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.