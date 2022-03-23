BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor

23.03.2022 05:43
BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi, ticaret ve enerji konularının yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunmasında kararlı olduğunu vurguladı.

Bin Zayid, 15 Mart'ta Bakü yakınlarındaki Alat kasabasında Karadağ güneş enerjisi santralinin yapımına başlanması sebebiyle Aliyev'i tebrik etti. Ülkesinin Azerbaycan ile stratejik iş birliğini güçlendirme arzusunda olduğunu belirten Bin Zayid, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanındaki projelerine destek vermek istediğini kaydetti.

Karadağ güneş enerjisi santralinin proje değeri, 225 milyon dolar olarak belirlenirken, finansman ve yapımını BAE'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar üstlenmişti.

YORUMLAR
500
Libya Petrol Kurumu (NOC), İtalyan enerji şirketi ENI ile petrol üretimini görüştü Libya Petrol Kurumu (NOC), İtalyan enerji şirketi ENI ile petrol üretimini görüştü Çin, 2021-2025 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi Çin, 2021-2025 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi

Birleşik Arap Emirlikleri, İlham Aliyev, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 05:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement