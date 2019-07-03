BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu
1 saat önce
BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.
BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47
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