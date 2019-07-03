Son Dakika Haberleri: BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu
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BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

1 saat önce

BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.

BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu, System.String[]
BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47 
Ekonomi
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