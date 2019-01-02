Son Dakika Haberleri: Bae Enerji Bakanı Enerji Piyasasında Denge İçin İyimser

Bae Enerji Bakanı Enerji Piyasasında Denge İçin İyimser

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, 2019'un ilk çeyreğinde enerji piyasasında dengenin sağlanacağına ilişkin iyimserliğini koruduğunu vurguladı.

Bae Enerji Bakanı Enerji Piyasasında Denge İçin İyimser, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, 2019'un ilk çeyreğinde enerji piyasasında dengenin sağlanacağına ilişkin iyimserliğini koruduğunu vurguladı.

Mazrouei, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iyimserliğine neden olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin küresel petrol arzının kısılması yönünde vardıkları anlaşmayı gösterdi.

OPEC ve Rusya'nın liderliğindeki müttefikleri global petrol arzını Ocak ayında Ekim ayındaki üretim seviyesine göre günde 1.2 milyon varil azaltacaklar. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Ekonomi
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