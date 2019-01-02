Bae Enerji Bakanı Enerji Piyasasında Denge İçin İyimser
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, 2019'un ilk çeyreğinde enerji piyasasında dengenin sağlanacağına ilişkin iyimserliğini koruduğunu vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri
Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, 2019'un ilk çeyreğinde enerji piyasasında dengenin sağlanacağına ilişkin iyimserliğini koruduğunu vurguladı.
Mazrouei, resmi Twitter
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iyimserliğine neden olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin küresel petrol arzının kısılması yönünde vardıkları anlaşmayı gösterdi.
OPEC ve Rusya
'nın liderliğindeki müttefikleri global petrol arzını Ocak ayında Ekim ayındaki üretim seviyesine göre günde 1.2 milyon varil azaltacaklar. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:51 Kaynak: DHA
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