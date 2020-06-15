BAE Enerji Bakanı: Petrol talebi Ağustos'tan sonra toparlanır

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, Petrol İhraç Eden Ülmeler Örgütü (OPECC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını sonlardıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, Petrol İhraç Eden Ülmeler Örgütü (OPECC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını sonlardıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi. Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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