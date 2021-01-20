BAE Etihad Hava Yolları şirketi, Abu Dabi-Doha seferlerinin 15 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu - Son Dakika

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolları şirketi, hükümetin onay vermesi durumunda 15 Şubat'tan itibaren Abu Dabi- Doha seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Ülkenin ikinci büyük havayolu şirketi Etihad Hava Yolları, Katar ile BAE arasında başlaması planlanan günlük seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin onay vermesi durumunda Airbus A320 ve Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla Abu Dabi-Doha arasında 15 Şubat'tan itibaren günlük seferler gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılmıştı.

BAE, Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının 9 Ocak'ta yeniden açıldığını açıklamıştı.