BAE, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 227'ye, Fas'ta 193'e, Kuveyt'te 121'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, son verilerle toplam can kaybının 227'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde yapılan 38 bin testten 873'ünün pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 25 bin 63'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 10 bin 791 hastanın ise taburcu olduğu bilgisi verildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 193 olduğunu duyurdu.

Ülkede 20 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 6 bin 972'ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 132 kişinin daha iyileştiğini, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 890'a çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1073 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 121'e, vaka sayısının da 16 bin 76'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 681'a ulaştığı bilgisi verildi.