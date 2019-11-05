Son Dakika Haberleri: BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş
Son Dakika Güncel BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş

BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) makamlarının, geçen hafta ülkede düzenlenen uluslararası konferansa katılmaya davet edilen Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'e vize vermediği ortaya çıktı.

BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) makamlarının, geçen hafta ülkede düzenlenen uluslararası konferansa katılmaya davet edilen Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'e vize vermediği ortaya çıktı.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE makamlarının, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından geçen pazar başkent Abu Dabi'de düzenlenecek uluslararası konferansa katılmaya davet edilen Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermediğini belirtti.

Aynı kaynak Filistin makamlarının Şeyh Hüseyin'e gösterilen muamele nedeniyle BAE'ye nota verdiğini aktardı, ancak şu an için iki ülke ilişkilerinde bir sorun olmadığını kaydetti.

Filistin Yönetimi ile BAE arasında, birkaç yıldır, BAE'nin Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'a verdiği destek nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Muhammed Hüseyin, Filistin, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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