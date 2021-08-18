BAE: Gani ve ailesi ülkeye kabul edildi

Afganistan'da, başkent Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından 15 Ağustos'ta ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği belirtildi. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruluyor" ifadelerine yer verildi.