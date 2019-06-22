BAE gözünü Yemen'in doğa harikası Sokotra Adasına çevirdi
1 saat önce
Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı milisleri destekleyerek nüfuz alanını genişletmeye çalışan BAE, şimdi de Yemen'in güneyindeki doğa harikası stratejik Sokotra Adası'na gözü çevirdi.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:58
'in güneyindeki ayrılıkçı milisleri destekleyerek nüfuz alanını genişletmeye çalışan BAE, şimdi de Yemen'in güneyindeki doğa harikası stratejik Sokotra Adası'na gözü çevirdi.
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