Son Dakika Haberleri: BAE gözünü Yemen'in doğa harikası Sokotra Adasına çevirdi
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BAE gözünü Yemen'in doğa harikası Sokotra Adasına çevirdi

1 saat önce

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı milisleri destekleyerek nüfuz alanını genişletmeye çalışan BAE, şimdi de Yemen'in güneyindeki doğa harikası stratejik Sokotra Adası'na gözü çevirdi.

BAE gözünü Yemen'in doğa harikası Sokotra Adasına çevirdi, System.String[]
Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı milisleri destekleyerek nüfuz alanını genişletmeye çalışan BAE, şimdi de Yemen'in güneyindeki doğa harikası stratejik Sokotra Adası'na gözü çevirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:58 
Yemen, Ekonomi
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