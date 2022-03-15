BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak

15.03.2022 23:11
BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu.

Emirates Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, bu rotadaki uçuşlarda Boeing 777-300ER tipi uçakların kullanılacağı belirtildi.

Emirates Ticari İşler Başkanı Adnan Kazım da şirketin İsrail'e uçuşlarını başlatmasının, Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde hafifletilmesi ve birçok ülkenin kapılarını turistlere açmasının ışığında gerçekleşeceğini ifade etti.

Kazım, Emirates Hava Yollarının işletmeler ve turizm için yeni fırsatlar sunmaya ve BAE ile İsrail arasındaki ikili bağları güçlendirmeye bağlı kalacağını ve bunun da Tel Aviv'in başlıca küresel destinasyonlara bağlantı düzeylerini iyileştirmede olumlu bir etkisi olacağını kaydetti.

Açıklamaya göre, Dubai ile Tel Aviv arasında yapılacak her uçuşta 20 ton kargo taşınabilecek, böylece İsrailli işletmelerin ve girişimlerin ilaç, yüksek teknoloji ürünü cihazların yanı sıra sebze ve meyve gibi diğer bozulabilir ürünlerini ihraç etmesine olanak sağlanacak.

YORUMLAR
500
Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı Fas Hava Yolları Tel Aviv'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi Fas Hava Yolları Tel Aviv'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv, Haziran, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
23:06 Küçük çocuğa cinsel istismardan hakkında yakalama kararı bulunan Esra Ersoy savunmasıyla pes dedirtti: 13 yaşında göstermiyordu
22:58 Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
22:44 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 23:20:17. #1.13#
SON DAKİKA: BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement