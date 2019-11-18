BAE havayolu şirketleriyle Airbus arasında 30 milyar dolarlık anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketleri Emirates ve Air Arabia, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus ile uçak satın almak için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başlayan Dubai Uçak Fuarı'nda A350-900 XWB tipi 50 Airbus uçak satın almak üzere 16 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, uçakların 2023 yılı Mayıs ayında teslim edileceği kaydedildi.

Air Arabia'dan yapılan açıklamada da Airbus A320neo tipi 120 uçak için 14 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 70 uçağın A320neo tipi, 50 uçağın ise A321XLR ve A321neo tipi olduğu kaydedildi.