BAE heyetinin İsrail ziyareti ertelenebilir - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti tarafından normalleşme süreci kapsamında 22 Eylül'de İsrail'e gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin korona virüs salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Izhar Shay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin İsrail ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz duruma göre BAE heyetinin ziyareti ertelenebilir veya görüşmenin sağlanması için özel bir yöntem geliştirilebilir. Eğer heyetin ziyareti ertelenirse, BAE'nin durumumuzu anlayarak vatandaşlarımızın sağlığını düşündüğümüz için bizi takdir edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Covid-19 ile mücadele kapsamında perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağın 18 Eylül ve 10 Ekim tarihlerini kapsadığı belirtildi. BAE'nin İsrail'e yapacağı ziyarette normalleşme anlaşması ve ikili ilişkileri güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı açıklanmıştı. BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor. - KUDÜS