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BAE, Husilerin füze saldırısından "hava trafiğinin" etkilenmediğini açıkladı - Son Dakika

BAE, Husilerin füze saldırısından "hava trafiğinin" etkilenmediğini açıkladı

31.01.2022 15:26
BAE, Husilerin füze saldırısından "hava trafiğinin" etkilenmediğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki hava trafiğinin Yemen'deki Husilerin dün gece saatlerinde düzenlediği balistik füze saldırısından etkilenmediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki hava trafiğinin Yemen'deki Husilerin dün gece saatlerinde düzenlediği balistik füze saldırısından etkilenmediğini bildirdi.

BAE Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hava trafiğinin her zamanki gibi seyrinde ilerlediği ve tüm uçuşların planlandığı gibi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Husi terör milislerinin ülkeye düzenlediği balistik füze saldırısının, uçuşlara ve havalimanlarına hiçbir etkisi olmadı." ifadelerine yer verildi.

BAE Savunma Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısının etkisiz hale getirildiği, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı ifade edilmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Havacılık, Yemen, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Husilerin füze saldırısından 'hava trafiğinin' etkilenmediğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE, Husilerin füze saldırısından "hava trafiğinin" etkilenmediğini açıkladı - Son Dakika
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