BAE, Husilerle irtibatlı bir kişi ve 5 şirketi terör listesine aldı - Son Dakika
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BAE, Husilerle irtibatlı bir kişi ve 5 şirketi terör listesine aldı

24.02.2022 02:57
BAE, Husilerle irtibatlı bir kişi ve 5 şirketi terör listesine aldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu, Yemen'de Husi milislerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle bir kişi ve 5 şirketi terör listesine dahil ettiğini duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu, Yemen'de Husi milislerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle bir kişi ve 5 şirketi terör listesine dahil ettiğini duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, kararın terör finansmanını ve beraberindeki faaliyetlerle irtibatlı şebekelerin engellenmesine dönük çabadan kaynaklandığı kaydedildi.

Ülkede ilgili tüm kurumların 24 saat içerisinde söz konusu kişi ve şirketlerin mal varlıklarını dondurmaları için ülkede uygulanmakta olan kanunlara göre hareket etmeleri istendi.

Husi milislerle irtibatlı olan bu şirket ve kişilerin ellerindeki finans imkanlarıyla sivillere ve sivil yapılara saldırılar düzenlendiğine dikkat çekildi.

Yemen'deki Husi milislerin terör finansmanıyla irtibatlı görülen kişi ve şirketlerin adları şu şekilde sıralandı:

"Abdo Abdalla Dael Ahmad adlı kişi ve Global Express Exchange and Remittance Co, Al-Hadha Group, Moaz Abdalla Dael İmprot and Export, Bulk Carrier - IMO (9109550) ve Peridot Shipping & Trading LLC, adlı şirketler."

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Birleşik Arap Emirlikleri, Kabine, Yemen, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Husilerle irtibatlı bir kişi ve 5 şirketi terör listesine aldı - Son Dakika


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