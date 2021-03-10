BAE iklim değişikliğini gözlemlemek için uzaya uydu gönderecek - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel iklim değişikliğini gözlemlemek üzere uzaya "nanometrik uydu" göndermeye hazırlanıyor.

BAE'nin Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, DMSat-1 adlı uydunun 20 Mart'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "nanometrik" yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı kaydedildi.

BAE, 9 Şubat'ta Mars'a başarılı bir şekilde uydu gönderebilen ilk Arap ülkesi olmuştu.