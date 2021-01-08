BAE ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırları bu gece açılacak - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu geceden itibaren Katar ile olan kara, deniz ve hava sınırları yeniden açılacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Khaled Abdullah Belhoul yaptığı açıklamada, BAE'nin kalıcı dayanışma anlaşmasını içeren El-Ula Bildirisinin imzalanmasının ardından 5 Haziran 2017 tarihinde Katar'a yönelik alınan tüm tedbirleri kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Belhoul, ülkesinin bu geceden itibaren (9 Ocak) Katar ile olan kara, deniz ve hava sınırları yeniden açacağını belirtti. Belhoul ayrıca, BAE'nin diğer tüm çözülmemiş sorunları ikili görüşmeler yoluyla sona erdirmek için Katar ile birlikte çalışacağını kaydetti. - ABU DABİ