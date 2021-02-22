Son dakika haber! KİK Genel Sekreteri, Katar Dışişleri Bakanı ile "Körfez ülkelerinin ortak çalışmalarını" görüştü - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile geçen ay düzenlenen El-Ula Zirvesi'nin sonuçları ışığında Körfez ülkelerinin ortak çalışma sürecini değerlendirdi.

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacraf, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, El-Ula Zirvesi'nin sonuçları ışığında ve KİK çerçevesinde Körfez ülkelerinin ortak çalışma süreci ele alındı.

KİK'in bölgedeki rolünün arttırılmasının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinin masaya yatırıldığı görüşmede, Körfez halklarının taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin konular da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca gelecek ay yapılması planlanan KİK 147. Bakanlar Konseyinin gündemine ilişkin konular ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'dan resmi heyetler, 5 Ocak'ta imzalanan El-Ula Anlaşması'nın detaylarını görüşmek üzere bugün ilk kez bir araya gelmişti.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.