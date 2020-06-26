BAE ilk kez İsrail'le ortak proje başlattıklarını açıkladı - Son Dakika

BAE ilk kez İsrail'le ortak proje başlattıklarını açıkladı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İsrail'le ortak proje başlatıldığını duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İsrail'le ortak proje başlatıldığını duyurdu.

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BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamada, "BAE merkezli özel sektörde iki şirket, İsrailli iki şirketle tıp alanında ve Kovid-19'la mücadele kapsamında bazı projeler başlattıklarını duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Tıp alanındaki bu ortaklığın, bölge insanının sağlığını korumak ve salgından kurtulmak için insani öncelikler kapsamında gerçekleştiği ve bölgedeki tarihsel siyasi sıkıntıları geride bırakmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, tüm dünyaya yayılan bu salgın karşısında insalığın maslahatını korumak ve birlikte çalışmak gerektiği ifade edildi.

BAE'den yapılan bu resmi açıklamaya rağmen Abu Dabi ile Tel Aviv yönetimleri arasında diplomatik bir ilişki bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği yapacağını açıklamıştı.

Netanyahu, "Bu iş birliği, tüm bölgenin sağlık güvenliğini artırmaya imkan sağlayacak araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Kovid-19'la mücadelede iş birliği çerçevesinde dün İsrail'e 100 bin tanı kiti göndermişti.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.

BAE yönetimi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE ilk kez İsrail'le ortak proje başlattıklarını açıkladı - Son Dakika

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