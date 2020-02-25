BAE, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı - Son Dakika
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BAE, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

BAE, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, İran'a gidiş-dönüş tüm yolcu ve kargo uçaklarının seferlerinin bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, sürenin uzatılabilir olduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da dün yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilmişti. Her üç ülkede de virüs İran'dan dönen kişilerde görülmüştü.

BAE'de ise halihazırda 13 koronavirüs vakası bulunuyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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