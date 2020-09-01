BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi - Son Dakika

BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan anlaşmaya ilişkin bugün Abu Dabi'de BAE, İsrail ve ABD heyeti arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan anlaşmaya ilişkin bugün Abu Dabi'de BAE, İsrail ve ABD heyeti arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Başkent Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun bin Zayid Al Nahyan, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner katıldı.

Görüşmenin ardından BAE, İsrail ve ABD heyetinin ortak imzasıyla açıklama yayınlandı. BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, üç ülke tarafından varılan anlaşmanın daha istikrarlı, kalkınan, entegrasyonlu Orta Doğu için atılan cesur bir adam olduğu savunuldu.

Anlaşmanın zamanlamasına vurgu

BAE ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının bölgesel problemler ve zorluklara cevap verilmesi için geleneksel yöntemlerin dışında bir alternatif sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşma somut ve pratik sonuçları olacak pragmatik adımlara odaklanıyor. Anlaşma, bölgede gelecekteki çatışmaları önleyecek ve mevcut çatışmaları da bitirmeye hizmet edecek yeni köprüler vaatlerini beraberinde taşıyor." iddiasında bulunuldu.

BAE ve İsrail arasında yapılan anlaşmanın zamanlamasının yerinde olduğuna değinilen açıklamada, "Son on yılda savaş, yıkım, ve yerinden olmayı gözlemedik. Eğer mevcut ve gelecekteki nesillerin taleplerini karşılık verecekse, o zaman tüm bu değişimlere aktif bir şekilde yanıt vermeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın İsrail'in egemenlik alanlarını genişletmesi planlarını durdurmaya vesile olduğu öne sürülerek, ABD ve BAE'nin, Filistinli liderlerin ivedi bir şekilde barışın elde edilmesi için İsrailli mevkidaşlarıyla yeniden temasa geçmeleri gerektiğini istediklerine dikkat çekildi.

Son olarak açıklamada, BAE, İsrail ve ABD'li heyetlerin, yatırım, finans, sağlık, sivil uzay programı, sivil havacılık, dış politika ve diplomatik işler, turizm ve kültür gibi alanlarda ikili işbirliklerini masaya yatıracakları belirtildi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Abu Dabi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 00:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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