BAE-İsrail anlaşması sonrası ABD'ye gidecek heyet açıklandı - Son Dakika

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin normalleşmesi anlaşmasını imzalamaya ABD'ye gidecek heyet açıklandı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşma 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak. ABD'de 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek törene ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu katılacak. ABD'ye giden üst düzey heyetin önderliğinde BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan'ın da olacağı açıklandı.

Öte yandan İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş, Tel Aviv'den kalkan uçak Abu Dabi'ye iniş yapmıştı. - DUBAİ