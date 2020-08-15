BAE-İsrail anlaşması sonrası Kanal 13 muhabiri Dubai'de - Son Dakika

İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret etti.

İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret etti. İsrailli muhabir Herman ziyaret sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu tarihi günlerde BAE'den size yayın yapan ilk medya kuruluşu olduğumuz için çok heyecanlıyız, en güzel ve çok yüksek sembollerden biri de arkamızda, inanılmaz güzel bir bina, 828 metreden fazla yüksekte ve dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife. Bu inanılmaz ve şaşırtıcı. Burada olacağız, BAE'nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması sonrası size buradan sesler ve duygular yansıtacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. - DUBAİ